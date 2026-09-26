NAC Breda wint met 4-2 van FC Eindhoven

NAC Breda heeft zaterdag FC Eindhoven met 4-2 verslagen in een thuiswedstrijd.

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De Bredase club begon de wedstrijd met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Ad Bakker en Ahmed Ammi, twee oud-spelers die recent zijn overleden. Bakker was een belangrijke speler in de historie van NAC en won de KNVB-beker in 1973, terwijl Ammi vooral herinnerd wordt om zijn doelpunten tegen Ajax.

NAC kwam al vroeg op voorsprong dankzij een kopbal van Charles-Andreas Brym uit een vrije trap van Mohamed Nassoh. De ploeg bleef aanvallend en creëerde meerdere kansen, waaronder schoten van Boyd Lucassen en Jan Van den Bergh, maar het lukte niet om de voorsprong verder uit te breiden in de eerste helft.

Spanning in tweede helft

In de tweede helft verdubbelde Moussa Soumano de score met een doelpunt na een perfecte voorzet van Nassoh. Toch maakte NAC het zichzelf lastig door twee tegendoelpunten te incasseren, waardoor FC Eindhoven de stand gelijk wist te trekken.

De spanning steeg, maar NAC toonde veerkracht. Invaller Mohamed Bouchouari herstelde de voorsprong met een laag schot, waarna Imran Nazih, eveneens invaller, in de blessuretijd het vierde doelpunt maakte voor de Bredase ploeg. De overwinning zorgde voor vreugde op de tribunes.

Volgende tegenstander: Vitesse

Met deze overwinning heeft NAC Breda nu dertien punten verzameld en voegt zich bij een grote groep teams op de ranglijst. Volgende week staat een uitwedstrijd tegen Vitesse op het programma, die zaterdagmiddag om half vijf wordt gespeeld in het GelreDome.