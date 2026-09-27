Dansende Roy Meyer geniet van MMA-speeltuin: 'Wil iemands kop eraf slaan'

Nee, moe was hij zeker niet. Roy Meyer (35) debuteerde zaterdagavond als mixed martial arts (MMA)-prof met een razendsnelle knock-out tegen Tiago Afonso uit Paraguay. De Bredanaar stapt het liefst zo snel mogelijk weer de kooi in. "Ik heb mijn roeping gevonden."

Het publiek in Maaspoort Den Bosch kon niet lang genieten van het MMA-debuut van Meyer. De Bredanaar, die bij zijn opkomst zijn kenmerkende geblaf liet horen, wist tegenstander Afonso al snel naar de grond te krijgen en sloeg hem vervolgens knock-out. "Ik wilde eigenlijk de organisatie vragen of we nog een ronde verder mochten, ik had er zo'n zin in. Mijn trainer gaf aan dat dat niet mocht, dus heb ik het laten rusten."

Meyer noemt MMA een speeltuin waarin eerdere passies als judo en boksen deel van uitmaken. "Ik heb zeven maanden keihard getraind voor deze eerste wedstrijd. Misschien dat mensen hadden verwacht dat ik als een judoka zou vechten, maar ik deel het liefst klappen uit. Als ik ga, dan werkt het als een rode lap voor een stier." De voormalig topjudoka hoopt zo snel mogelijk weer te mogen vechten. Winnen is het belangrijkst, maar voor Meyer niet genoeg. "Bij mij zal het nooit saai en afwachtend zijn. Ik wil vanaf de eerste seconde iemands kop eraf slaan. In de ring kies ik direct voor een hoge intensiteit. Als het mooi kan, doe ik het mooi, maar lelijk winnen mag ook. Als ik maar iemand neer kan slaan, Ik wil het publiek waar voor hun geld geven."

"Ik heb mezelf anderhalf jaar gegeven."

Met zijn 35 jaar is hij niet meer de jongste in de kooi. Meyer noemt zijn leeftijd geen enkel probleem en gaat voor het hoogst haalbare. Daarmee doelt hij op de UFC. Dat is de Ultimate Fighting Championship (UFC), 's werelds grootste en bekendste MMA-organisatie. "Ik heb mezelf anderhalf jaar gegeven, maar met twee jaar heb ik ook vrede. Het is aan mij om ervaring op te doen en veel potten te draaien." Na zijn winst op Afonso liet Meyer zien soepele heupen te hebben en gooide er een aantal dansjes uit. "Ik beloof je dat ik de volgende keer een andere stijl laat zien. Maar niet voordat ik eerst mijn tegenstander gruwelijk knock-out heb geslagen."

Roy Meyer won bij zijn MMA-debuut (foto: LFL).