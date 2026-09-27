Veiligheidsdag in Cranendonck met hulpdiensten en demonstraties

Op zaterdag 3 oktober staat de parkeerplaats bij de Kijkakkers in Maarheeze in het teken van veiligheid. Tijdens de Veiligheidsdag Cranendonck geven hulpdiensten demonstraties en kun je meer leren over hoe zij samenwerken.

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De gemeente Cranendonck organiseert deze dag van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Bezoekers kunnen onder andere spectaculaire demonstraties bekijken van de politie, brandweer en ambulancezorg. Ook is er een mogelijkheid om voertuigen van dichtbij te bewonderen en vragen te stellen aan de hulpverleners.

Naast de demonstraties ligt de focus op veiligheid in de directe woonomgeving. Voor jong en oud is er genoeg te beleven en te leren. De dag is een combinatie van informatie, educatie en gezelligheid, en biedt een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van hulpdiensten.

De Veiligheidsdag vindt plaats op de parkeerplaats bij de Kijkakkers in Maarheeze. Het evenement is gratis toegankelijk en draait om het belang van preventie en samenwerking bij incidenten.

Wil je meer weten over veiligheid en de inzet van hulpdiensten? Dan is dit een kans om alles te ontdekken en vragen te stellen. De gemeente Cranendonck nodigt iedereen uit om langs te komen en een leerzame dag te beleven.