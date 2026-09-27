Bestelbus brandt uit in Dongense woonwijk, buurt vermoedt opzet

Aan de Meidoornstraat in Dongen is zaterdagnacht een bestelbusje uitgebrand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. Meerdere buurtbewoners vermoeden dat de brand is aangestoken.

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De brandweer rukte snel uit om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de Ford Transit verloren ging. Vooral aan de voorkant van de bus is de schade enorm.

Onderzoek naar oorzaak De politie heeft de eigenaar van de bestelbus gesproken en onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Ook kijkt de politie of er camerabeelden zijn waarop iets te zien is.