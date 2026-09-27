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Bestelbusje brandt uit middenin Dongense woonwijk

Aangepast
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

Aan de Meidoornstraat in Dongen is zaterdagnacht een bestelbusje uitgebrand. Het vuur werd rond kwart voor één ontdekt. Meerdere buurtbewoners vermoeden dat de brand is aangestoken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was er snel om het brandende busje te blussen, maar kon niet voorkomen dat de Ford Transit verloren ging. De schade aan de voorkant van het voertuig is enorm.

De politie heeft de eigenaar van de bestelbus gesproken en onderzoekt de oorzaak van de brand. Ook wordt er gekeken of er camerabeelden zijn waarop iets te zien is.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

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