Audi RS6 vliegt over rotonde de bosjes in, bestuurder spoorloos

Een Audi RS6 is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. De auto schoot van de weg, werd over een rotonde gelanceerd en eindigde in de bosjes. De bestuurder zou er na het ongeluk vandoor zijn gegaan.

De auto reed rond 23.50 uur vanuit Kaatsheuvel richting de Midden-Brabantweg toen hij vlak voor de rotonde van de weg raakte. Daarbij miste de auto op een haar na een lantaarnpaal. De wagen schoot vervolgens over de rotonde, botste tegen een ANWB-paal en kwam uiteindelijk tot stilstand in de bosjes.

Bestuurder weggelopen

Volgens de inzittenden zaten er drie mannen in de auto. De bestuurder zou na het ongeluk zijn weggelopen. De twee andere inzittenden bleven achter op de plek van het ongeluk. Zij raakten niet gewond.

Waar de bestuurder is gebleven en of hij gewond is geraakt, is niet bekend. De politie onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een bergingsbedrijf haalde de zwaar beschadigde auto uit de bosjes en voerde hem af.

Dure auto

De gecrashte Audi RS6 is een snelle en luxe auto. In 2015 kostte de wagen meer dan 150.000 euro. Tien jaar later is hij nog altijd zo'n 50.000 euro waard. De auto heeft minimaal 560 pk en sprint in minder dan vier seconden naar 100 kilometer per uur.