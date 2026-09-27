Bestuurder snelle Audi vlucht nadat hij auto crasht en lanceert op rotonde

Een auto is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt toen die van de weg raakte op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle. De Audi RS6 raakte eerst van de weg en werd vervolgens op een rotonde gelanceerd. De bestuurder van de wagen ging er na het ongeluk vandoor.

De auto reed rond tien voor twaalf vanuit Kaatsheuvel richting de Midden-Brabantweg toen het voertuig vlak voor de rotonde van de weg raakte. Daarbij werd een lantaarnpaal op een haar na gemist. De wagen schoot vervolgens over de rotonde, botste tegen een ANWB-paal en kwam uiteindelijk tot stilstand in de bosjes.

Ervandoor

Volgens de inzittenden zaten er drie mannen in de auto. De bestuurder zou na het ongeluk zijn weggelopen. De twee andere inzittenden bleven achter op de plek van het ongeval. Zij raakten niet gewond. Waar de bestuurder is gebleven en of hij gewond is geraakt, is niet bekend.

De politie heeft onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto uit de bosjes gehaald en afgevoerd.

Dure sportauto

De gecrashte auto is een snelle en luxe Audi RS6. De wagen kostte in 2015 meer dan anderhalve ton, maar tien jaar later is de waarde nog altijd zo'n 50.000 euro. De auto heeft minimaal 560 pk en sprint in minder dan vier seconden naar de 100 kilometer per uur.