Brand in afvalhoop bij boerderij zorgt voor veel rook

Bij een boerderij aan de Hutsebergweg in Milheeze is zaterdagnacht brand uitgebroken. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen, maar bij aankomst bleek er een berg snoeiafval in brand te staan op het erf.

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Het vuur werd rond 01.20 uur ontdekt bij de boerderij die vlakbij de Peeldijk ligt. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding te voorkomen. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Ook de politie kwam naar de locatie. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt niet verder onderzocht.