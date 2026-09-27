Brand in berg snoeiafval op erf van boerderij in Milheeze

Bij een boerderij aan de Hutsebergweg in Milheeze is zaterdagnacht brand uitgebroken. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen, maar bij aankomst bleek er een berg snoeiafval in brand te staan op het erf.

Het vuur werd rond 01.20 uur ontdekt bij de boerderij, die vlak bij de Peeldijk ligt. De brandweer had de brand snel onder controle en voorkwam dat het vuur zich verder uitbreidde.

Oorzaak onbekend

Ook de politie kwam naar de plek. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Er komt ook geen verder onderzoek naar de oorzaak.