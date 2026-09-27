Automobilist geeft valse ID-kaart en blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten

Een automobilist die de Tilburgse politie een valse identiteit opgaf, blijkt nog zes jaar cel te moeten uitzitten in Frankrijk. De politie pakte hem op in de nacht van donderdag op vrijdag. De agenten vonden dat de foto op zijn identiteitskaart niet echt op hem leek. Dat bleek terecht: de man was iemand anders dan hij zei.

Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Ze namen daarom een blaas- en drugstest bij hem af. Ook vroegen ze naar zijn identiteitspapieren, en daarbij viel de agenten iets op.

Foto klopt niet

De foto op de identiteitskaart leek niet helemaal op de man zelf. Het werd nog verdachter toen hij de namen en geboortedata van zijn ouders en kinderen niet goed kon noemen. De agenten vermoedden identiteitsfraude en namen de man mee naar het bureau.

Daar zetten ze hem voor een fotozuil. Daarmee kan de politie internationaal nagaan wie iemand is en of hij of zij nog gezocht wordt.

Celstraf in Frankrijk

De recherche nam de zaak daarna over. Een dag later bleek het onderbuikgevoel van de agenten te kloppen. Zaterdagavond meldde de Tilburgse politie op Instagram dat de man inderdaad iemand anders was dan hij met zijn identiteitskaart deed voorkomen.

Bovendien had hij in Frankrijk nog een celstraf van zes jaar openstaan. Daar is hij veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. De man zit nog vast. Waarschijnlijk vraagt de Franse justitie binnenkort om zijn uitlevering.