Man vernielt auto als vrouwen niet ingaan op zijn seksuele opmerkingen

Een 48-jarige man is zaterdag aangehouden ma het vernielen van een auto op de St. Antoniusstraat in Waalwijk. Hij had vlak daarvoor ongepaste seksuele opmerkingen gemaakt naar twee vrouwen. Toen zij aangaven hier niet van gediend te zijn en in hun auto stapten, sloegen de stoppen door bij de man.

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