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Man vernielt auto als vrouwen niet ingaan op zijn seksuele opmerkingen
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Een 48-jarige man is zaterdag aangehouden ma het vernielen van een auto op de St. Antoniusstraat in Waalwijk. Hij had vlak daarvoor ongepaste seksuele opmerkingen gemaakt naar twee vrouwen. Toen zij aangaven hier niet van gediend te zijn en in hun auto stapten, sloegen de stoppen door bij de man.
De man sprong op de auto en vernielde onder meer de voorruit. De politie was snel aanwezig en kon de man aanhouden.
"Er zal naast vernieling ook onderzoek worden gedaan naar de gemaakte ongepaste seksuele opmerkingen", laat de politie Langstraat weten op Instagram. Sinds 2024 is dit namelijk strafbaar.
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