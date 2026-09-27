Wapens ontdekt na verkeersruzie in Oisterwijk, 5 mannen en 2 vrouwen vast

Bij een vechtpartij na een botsing op de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk zijn slagwapens gevonden. Zeven mensen zijn aangehouden. De vechtpartij gebeurde zaterdagavond, dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Zeven verdachten

Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen tussen de 18 en 41 jaar. De meesten komen uit Tilburg, drie komen uit Baarle-Nassau. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Zeker één betrokkene raakte bij de vechtpartij gewond. Hoe het met die gewonde gaat, weet een woordvoerder van de politie niet. "Het onderzoek is in volle gang."