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Wapens ontdekt na verkeersruzie in Oisterwijk, 5 mannen en 2 vrouwen vast

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Bij een vechtpartij na een botsing op de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk zijn slagwapens gevonden. Zeven mensen zijn aangehouden. De vechtpartij gebeurde zaterdagavond, dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Waarover de ruzie precies ging, weet de politie nog niet.

Zeven verdachten
Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen tussen de 18 en 41 jaar. De meesten komen uit Tilburg, drie komen uit Baarle-Nassau. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Zeker één betrokkene raakte bij de vechtpartij gewond. Hoe het met die gewonde gaat, weet een woordvoerder van de politie niet. "Het onderzoek is in volle gang."

  • De vechtpartij ontstond na een botsing op de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk (foto: Persbureau Heitink).
    De vechtpartij ontstond na een botsing op de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk (foto: Persbureau Heitink).
  • Waarover de ruzie in Oisterwijk precies ging, weet de politie nog niet (foto: Persbureau Heitink).
  • Na de ruzie in Oisterwijk werden slagwapens gevonden (foto: Persbureau Heitink).

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