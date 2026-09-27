Vughtse buurten werken aan noodplannen

Buurten in Vught kunnen met steun van het Vfonds en de BurgerReserve noodplannen maken en trainingen volgen om zich voor te bereiden op noodsituaties.

Gevonden voor jou

Het Vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen, biedt buurten in Vught de mogelijkheid om ondersteuning aan te vragen via de regeling Samen Weerbaar. Hiermee kunnen bewoners zich voorbereiden op situaties waarin de stroom uitvalt, er geen water beschikbaar is of hulpdiensten niet direct bereikbaar zijn.

De BurgerReserve heeft een speciaal pakket ontwikkeld voor buurten die aan de slag willen met noodplannen. Dit pakket bevat een buurt-toolkit, een webinar om het project op te starten en opleidingsplekken voor zes BurgerReservisten. Hierin wordt aandacht besteed aan mentale weerbaarheid, samenwerking onder druk en het uitvoeren van levensreddende handelingen.

Regeling en voorwaarden

Om een aanvraag te doen, moeten bewoners samenwerken met een buurtvereniging, Vereniging van Eigenaren (VvE) of wijkstichting die als penvoerder optreedt. De BurgerReserve ondersteunt bij het opstellen van een plan dat kan worden ingediend bij het Vfonds. Het fonds beoordeelt iedere aanvraag apart, en een bijdrage is niet gegarandeerd. In totaal zijn er vijftien ondersteuningspakketten beschikbaar.

Buurten die willen deelnemen aan deze regeling kunnen met het plan een aanvraag doen bij het Vfonds. Het initiatief is bedoeld om buurten beter voorbereid te maken op noodsituaties en om de onderlinge samenwerking te verbeteren.