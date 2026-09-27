Helmond Sport verliest ondanks kansen in Maastricht

Helmond Sport heeft zaterdagavond met 2-0 verloren van MVV Maastricht. Ondanks meerdere kansen wist de ploeg uit Helmond niet te scoren in De Geusselt. Olivier Dumont en Elias Sierra maakten de treffers voor de thuisploeg. Helmond Sport keerde puntloos terug naar Brabant.

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De wedstrijd begon veelbelovend voor Helmond Sport, dat al na vier minuten een grote kans kreeg. Thomas Poll gaf een goede voorzet, maar Tarik Essakkati schoot naast. Ook Livio Cicero en Joep van der Sluijs kregen mogelijkheden, maar misten precisie.

Aan de andere kant liet MVV zich na zeventien minuten zien. Olivier Dumont kapte zich vrij en raakte de paal. Helmond Sport bleef gevaarlijk, met kansen voor Van der Sluijs en Sem Dekkers, maar wist voor rust niet te scoren. Beide ploegen gingen met 0-0 de kleedkamers in.

MVV komt op voorsprong

Kort na rust sloeg MVV toe. In de 49e minuut bracht Dumont de thuisploeg op voorsprong met een doelpunt langs doelman Bergsen. Helmond Sport kreeg direct een kans om gelijk te maken via Essakkati, maar zijn poging werd van de lijn gehaald.

De Helmondse ploeg bleef aandringen. Pol Llonch zag een schot gestopt door MVV-doelman Hugo Wentges. Trainer Frédéric Frans bracht meerdere wissels, waaronder debutant Brian van den Boogaard, om het tij te keren.

Beslissing in de slotfase

In de 78e minuut maakte Elias Sierra de tweede Maastrichtse treffer. Hij schoot van buiten het strafschopgebied raak en besliste daarmee de wedstrijd. Helmond Sport kreeg via Cicero nog een kans op een aansluitingstreffer, maar Wentges redde opnieuw knap.

Ondanks de vele kansen blijft Helmond Sport met lege handen achter. De ploeg keert zonder punten terug naar Helmond.