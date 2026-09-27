Monique van Vlerken ontvangt Koninklijke onderscheiding

Monique van Vlerken-Reloe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Lianne van der Aa tijdens het 150-jarig jubileum van harmonie St. Caecilia in Lieshout.

Gevonden voor jou

Monique van Vlerken heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet voor verschillende organisaties. Ze ondersteunt al 25 jaar het bestuur van harmonie St. Caecilia in Lieshout-Mariahout en vervult daar ook de rol van penningmeester bij Stichting Fonds Caecilia 200. Daarnaast beheert ze de ledenadministratie van Stichting Vrienden Harmonie St. Caecilia.

Naast haar werk voor de harmonie is Monique actief als lid van de miscommissie van carnavalsvereniging De Raopers sinds 2001. Ook zet ze zich in als vrijwilliger bij het Zorg Advies Centrum van het Wit-Gele Kruis, waar ze sinds 2011 bij de vrijwilligerspool zit. Vanaf 2023 vervult ze bovendien de functie van secretaris bij de Zonnebloem, afdeling Lieshout.

Bijzondere inzet beloond

De Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor Monique’s bijzondere inzet en betrokkenheid bij de samenleving gedurende de afgelopen 25 jaar. Tijdens de jubileumavond van harmonie St. Caecilia afgelopen zaterdag, werd haar werk met deze eervolle titel officieel beloond.

De uitreiking vond plaats in Lieshout en werd uitgevoerd namens de Koning door burgemeester Lianne van der Aa. Het was een bijzondere en feestelijke ceremonie die in het teken stond van het 150-jarig bestaan van de harmonie.