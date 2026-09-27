Slagwerkgroep Juliana doet mee aan Sla Je Slag Cup

Slagwerkgroep Juliana heeft zaterdag 24 oktober haar debuut gemaakt op de Sla Je Slag Cup. Het evenement vond plaats in Muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk.

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De Sla Je Slag Cup is een wedstrijd voor slagwerkgroepen van alle niveaus. De deelnemers stellen zelf hun programma samen, waarbij slagwerkmuziek centraal staat. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en kiest de winnaar. De winnende groep mag het festival volgend jaar organiseren.

Het optreden van slagwerkgroep Juliana begon om half elf ’s ochtends. Zij voerden drie werken uit: Colours for Percussion, Joris en de Draak en D’Artagnan: le Siège de Maestricht. Hiermee probeerden ze de felbegeerde Cup te bemachtigen.

Het evenement in Beek en Donk biedt een podium voor zowel beginnende als ervaren slagwerkgroepen. Het is een kans om hun muzikale talenten te tonen en zich te meten met andere groepen uit het land. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd en trekt veel publiek.

Met hun deelname aan deze muzikale wedstrijd zette slagwerkgroep Juliana een belangrijke stap. Of zij de Cup mee naar huis namen, wordt bepaald door de jury die alle optredens beoordeelt.