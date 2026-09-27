Pakt Mathieu van der Poel zijn tweede wereldtitel? Dit is wat je moet weten

Mathieu van der Poel jaagt zondag op zijn tweede wereldtitel op de weg. De wereldkampioen van 2023 begint om 15.00 uur Nederlandse tijd aan het WK in Montréal. De mannen rijden 273,7 kilometer en krijgen 3803 hoogtemeters voor de kiezen. De finish wordt rond 21.30 uur verwacht. Dit is alles wat je moet weten.

De concurrenten Topfavoriet Tadej Pogacar is geblesseerd en rijdt niet mee. Daardoor ligt de strijd om de wereldtitel open. Van der Poel behoort tot de kanshebbers, al lijkt het parcours op papier beter geschikt voor pure klimmers. Dit zijn zijn grootste concurrenten.

Het parcours is zwaar. De renners moeten onder meer over de Voie Camillien-Houde: een klim van 1,6 kilometer die gemiddeld 7,4 procent omhoog loopt. Ook de Côte de la Polytechnique is een belangrijke klim. De laatste 500 meter lopen 4 procent omhoog.

Remco Evenepoel (België) kan op een zwaar parcours als dit een lange solo plaatsen. De Belg is bovendien in goede vorm. Hij won vorige week het WK tijdrijden, werd tweede in de Tour de France en schreef dit voorjaar de Amstel Gold Race op zijn naam. Als hij op de juiste klim wegrijdt, wordt het lastig voor Van der Poel om het gat te dichten.

Wout van Aert (België) is de sterke ploeggenoot van Evenepoel en kan Van der Poel onder druk zetten. Hij kan aanvallen, maar heeft ook een goede sprint. Vorige maand won hij de sprinterstrui in de Ronde van Spanje. Van der Poel zal hem dus niet zomaar in een klein groepje laten wegrijden.

Isaac del Toro (Mexico) is een jonge, sterke klimmer die juist profiteert als een koers zwaar wordt. Hij kan versnellen op beklimmingen en een lange aanval volhouden. Van der Poel moet hem er dus niet vandoor laten gaan.

Paul Seixas (Frankrijk) is pas 19 en sterk op zware klimmen. Hij won dit jaar de Waalse Pijl en werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Op steilere stukken kan hij extra tijd pakken. Twee weken geleden werd hij nog tweede op hetzelfde terrein waar het WK wordt verreden. Vorige week pakte hij brons op het WK tijdrijden.

Wie zijn de helpers van Van der Poel?

Naast Van der Poel bestaat de Nederlandse ploeg uit Pascal Eenkhoorn, Daan Hoole, Menno Huising, Bart Lemmen, Bauke Mollema, Mathijs Paasschens en Tim van Dijke.

Tijdrijder Hoole kan vooral in de aanloop naar de finale belangrijk zijn. Eenkhoorn, Paasschens en Van Dijke kunnen Van der Poel in de heuvels ondersteunen. Huising en Mollema kunnen hem op de heuvels zo lang mogelijk uit de wind houden.

Is Van der Poel in vorm en hoe groot is zijn kans?

Van der Poel lijkt in vorm. Vorige week won hij de slotrit van de Ronde van Luxemburg na een solo van 174 kilometer.

Zelf is de wereldkampioen van 2023 voorzichtig. "Dit parcours is voor mij waarschijnlijk net op de limiet", zei hij tegen het ANP. "Als alles meezit, is er een kans."

Volgens bondscoach Koos Moerenhout is Van der Poel "fris" en "in vorm". "Dan kan hij bijzondere dingen doen", zei Moerenhout tegen de NOS. "Er liggen kansen, maar het is geen ideaal parcours voor Mathieu."

Minder gewicht

Net als in 2024 is Van der Poel wat afgevallen om beter over de beklimmingen te komen. Op het WK van dat jaar in Zürich, met ongeveer 4300 hoogtemeters, werd hij derde achter Pogacar en Ben O'Connor.