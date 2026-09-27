Fietsendieven slaan slag bij appartementencomplex, politie deelt foto

De politie zoekt twee mannen die twee elektrische fietsen hebben gestolen uit de fietsenstalling van een appartementencomplex aan de Max Euwestraat in Helmond. Dat gebeurde in de nacht van 14 op 15 april. De politie heeft beelden van de twee verdachten vrijgegeven.

Vlak na drie uur klom een van de mannen over de muur van het complex en kwam zo in de parkeergarage terecht. Daar opende hij de poort voor de andere man. Ruim vijf minuten later kwamen ze terug, allebei met een elektrische fiets. Daarna verdwenen ze uit beeld. De eigenaren ontdekten de volgende ochtend dat hun fietsen weg waren.

Opvallende schoenen

Een van de twee mannen is tenger. Hij heeft een lichte huid en lang, steil, donkerblond haar. Tijdens de diefstal droeg hij een jas van Red Bull Racing en een grijze of beige broek. Ook had hij zwarte schoenen aan met opvallende lichtblauwe hakstukken.

De andere man is degene die over de muur klom. Hij heeft een lichte of lichtgetinte huid, donker haar, een volle baard en een snor. Hij droeg een lichtkleurige hoodie met daaroverheen een zwart, mogelijk leren, jack. Ook zijn broek en schoenen waren zwart.

Twee Gazelles

Beide gestolen fietsen zijn van het merk Gazelle, type Grenoble. De ene fiets had dubbele fietstassen, de andere een enkele. Die tassen hebben een blauwe binnenkant.

"De beelden zijn niet van geweldige kwaliteit", zegt de politie op de website Dit is Helmond. "Maar misschien kennen of herkennen mensen de mannen op de foto's toch. Bijvoorbeeld aan de opvallende schoenen van een van de daders, in combinatie met de Red Bull-jas."