Dorpsraad Lieshout breidt klankbordgroep uit

Dorpsraad Lieshout zoekt nieuwe leden voor de klankbordgroep. Deze groep ontvangt wekelijks een nieuwsbrief en kan suggesties doen voor lokale thema’s. Ook legt de Dorpsraad hen soms actuele vraagstukken voor. Lid worden is eenvoudig en vraagt weinig tijd.

Gevonden voor jou

De Dorpsraad Lieshout heeft sinds 2021 een klankbordgroep. Leden van deze groep worden wekelijks op de hoogte gebracht van de activiteiten via een nieuwsbrief. Hierin staat steeds één actueel onderwerp centraal, zoals verkeersveiligheid, woonvoorzieningen of tijdelijke initiatieven zoals het Centrumplan Lieshout.

Naast het delen van informatie is de klankbordgroep een manier om inwoners te betrekken bij de thema’s die spelen in het dorp. De Dorpsraad kan hen vragen stellen over bepaalde onderwerpen en ook ongevraagd suggesties ontvangen. Dit helpt de Dorpsraad om zich te richten op de juiste thema’s en initiatieven.

Weinig tijdsinvestering

Lid worden van de klankbordgroep is eenvoudig. De Dorpsraad vraagt alleen om een naam en een e-mailadres. Deelnemers ontvangen de nieuwsbrief en krijgen soms één of enkele vragen voorgelegd. De Dorpsraad benadrukt dat dit weinig tijd kost, maar dat een mening geven belangrijk is om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

De klankbordgroep is een kans voor inwoners van Lieshout om betrokken te zijn bij wat er speelt in hun dorp. Zo blijft de Dorpsraad goed afgestemd op de wensen en ideeën van de gemeenschap.