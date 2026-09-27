Wielrenner zwaargewond bij val in Molenschot

Een wielrenner is zwaargewond geraakt bij een val op de Lijndonk in Molenschot. Ook een wielrenster was bij de val betrokken. Het gebeurde zondagmiddag.

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Door de ernst van het ongeluk kwamen drie ambulances en een traumahelikopter naar de plek. Onderzoek naar val

De politie kwam met meerdere auto's en sloot de weg af. Agenten onderzoeken hoe de val gebeurde. Ambulancepersoneel heeft de wielrenster nagekeken.