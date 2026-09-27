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Wielrenner zwaargewond bij val in Molenschot
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Een wielrenner is zwaargewond geraakt bij een val op de Lijndonk in Molenschot. Ook een wielrenster was bij de val betrokken. Het gebeurde zondagmiddag.
Door de ernst van het ongeluk kwamen drie ambulances en een traumahelikopter naar de plek.
Onderzoek naar val
De politie kwam met meerdere auto's en sloot de weg af. Agenten onderzoeken hoe de val gebeurde. Ambulancepersoneel heeft de wielrenster nagekeken.
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