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Wielrenner zwaargewond bij val in Molenschot

Aangepast
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een wielrenner is zwaargewond geraakt bij een val op de Lijndonk in Molenschot. Ook een wielrenster was bij de val betrokken. Het gebeurde zondagmiddag.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de ernst van het ongeluk kwamen drie ambulances en een traumahelikopter naar de plek.

Onderzoek naar val
De politie kwam met meerdere auto's en sloot de weg af. Agenten onderzoeken hoe de val gebeurde. Ambulancepersoneel heeft de wielrenster nagekeken.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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