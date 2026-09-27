Mark van Bommel: 'Supermooi dat Xavi zoon Ruben liet debuteren'
Mark van Bommel vindt het supermooi dat zijn zoon Ruben uitgerekend onder Xavi Hernández zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Dat zei de bondscoach van België zondag in Tubeke, waar hij met de Rode Duivels toewerkt naar de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk.
"Xavi is een fantastische gozer. Ik heb met en tegen hem gespeeld", zegt Van Bommel. "Het is dubbel zo mooi dat Ruben zijn eerste wedstrijd in Oranje onder hem speelde."
Band met Xavi
Van Bommel en Xavi hebben door de jaren heen een speciale band opgebouwd. Ze speelden samen bij Barcelona en stonden tegenover elkaar in de WK-finale van 2010. Later kwamen ze elkaar tegen als trainers van Antwerp en Barcelona.
"Dan spreek je elkaar even. Het is dan net alsof je gisteren nog voor het laatst contact met hem had", zegt Van Bommel. "We hebben de afgelopen dagen ook wat voiceberichten over en weer gestuurd."
Meekijken op telefoon
Van Bommel volgde het debuut van zijn 22-jarige zoon samen met de Belgische staf, op een telefoon. "Het was genieten als vader", zegt hij.
"Het was heel mooi om rechtstreeks te zien dat hij een assist gaf. Al was ik natuurlijk zelf graag in het stadion erbij geweest."
Opa Bert van Marwijk in stadion
Van Bommel kwam zelf 79 keer uit voor Oranje. Zijn schoonvader Bert van Marwijk, de opa van Ruben, speelde één keer voor Nederland. "Opa is heel trots", zegt Van Bommel.
"Die was zelf bij het debuut van Ruben in het stadion. Het zou goed zijn als Ruben snel over het aantal van zijn opa heen gaat."
Winst in Italië
Een dag na het debuut van zijn zoon won Van Bommel zelf zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België: met 2-0 in Italië. "Het waren twee mooie dagen", zegt hij lachend.
"Als vader zie je je zoon debuteren, dat is sowieso al mooi. Dat is het hoogst haalbare voor een voetballer. En dan winnen wij ook nog van Italië. Nu kijken of we het allebei door kunnen zetten."