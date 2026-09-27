Mark van Bommel: 'Supermooi dat Xavi zoon Ruben liet debuteren'

Mark van Bommel vindt het supermooi dat zijn zoon Ruben uitgerekend onder Xavi Hernández zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. Dat zei de bondscoach van België zondag in Tubeke, waar hij met de Rode Duivels toewerkt naar de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk.

"Xavi is een fantastische gozer. Ik heb met en tegen hem gespeeld", zegt Van Bommel. "Het is dubbel zo mooi dat Ruben zijn eerste wedstrijd in Oranje onder hem speelde." Band met Xavi

Van Bommel en Xavi hebben door de jaren heen een speciale band opgebouwd. Ze speelden samen bij Barcelona en stonden tegenover elkaar in de WK-finale van 2010. Later kwamen ze elkaar tegen als trainers van Antwerp en Barcelona. "Dan spreek je elkaar even. Het is dan net alsof je gisteren nog voor het laatst contact met hem had", zegt Van Bommel. "We hebben de afgelopen dagen ook wat voiceberichten over en weer gestuurd."