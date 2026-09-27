Politie dringend op zoek naar vermiste Nicky (13) uit Uden

De politie is dringend op zoek naar de 13-jarige Nicky uit Uden. Hij is zaterdagmiddag rond 15.30 uur voor het laatst gezien op de Schansweg. Daar liep hij volgens de politie weg van zijn begeleiding. Hij ging te voet.

"We maken ons erg veel zorgen over zijn welzijn", zegt de politie. "Nicky heeft medicatie nodig." Voor zover bekend heeft hij geen geld, pinpas of telefoon bij zich.

Opvallend groot

Nicky is erg groot voor zijn leeftijd: 1,90 meter. Hij heeft een tenger postuur en draagt zwarte kleding en schoenen. Soms heeft hij een bril op.

Nicky rookt en is volgens de politie niet bang om mensen om een sigaret te vragen. Misschien is dat iemand opgevallen.

De politie vraagt iedereen die iets weet of Nicky heeft gezien om contact op te nemen.