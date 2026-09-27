Ongeslagen reeks RKC Waalwijk eindigt in Kerkrade

RKC Waalwijk heeft na drie zeges en vier gelijke spelen verloren van Roda JC. In het Parkstad Limburg Stadion eindigde het duel in een 2-0 nederlaag. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong en verdubbelde die marge in de tweede helft.

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De wedstrijd begon veelbelovend voor RKC Waalwijk, dat in de openingsfase het meeste balbezit had. Ryan Fage zorgde voor het eerste gevaar namens de Geelblauwen, maar zijn schot leverde geen doelpunt op. Kort daarna opende Roda JC de score via rechtsback Marsman, die met een schot in de korte hoek doelman Mark Spenkelink passeerde.

RKC Waalwijk bleef aandringen en kreeg een grote kans via Nazjir Held, die na een hoekschop bijna vrij kon inkoppen. Zijn poging was echter een makkelijke prooi voor de doelman van Roda JC. De thuisploeg kreeg vlak voor rust nog een mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar het schot ging voorlangs. Zo gingen beide teams met een 1-0 stand de kleedkamers in.

Doelpunt afgekeurd

Na rust leek RKC Waalwijk snel op gelijke hoogte te komen. Nazjir Held onderschepte de bal en zette Thijs van Leeuwen vrij voor de keeper, die koelbloedig scoorde. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Niet veel later verdubbelde Roda JC de voorsprong alsnog. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Seedorf binnengekopt: 2-0.

In de slotfase probeerde RKC Waalwijk de aansluitingstreffer te maken. Invaller Tim van de Loo zorgde met een afstandsschot voor gevaar, maar de keeper van Roda JC redde. Ook Thijs van Leeuwen kreeg vlak voor het eindsignaal nog een kans, maar opnieuw stond de Limburgse doelman in de weg. De wedstrijd eindigde daarmee in een 2-0 nederlaag voor de Waalwijkers.

Met deze uitslag komt er een einde aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. De ploeg heeft komende zaterdag een kans op herstel in het Mandemakers Stadion tegen FC Emmen.