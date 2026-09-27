Wesley Vissers vierde bij prestigieuze bodybuildwedstrijd: 'Ongelooflijk'

Bodybuilder Wesley Vissers (33) uit Best is zaterdag bij de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd Mr. Olympia in Las Vegas vierde geworden. Hoewel hij naast de winst greep, kwam daarmee wel een langgekoesterde droom uit: een plek in de top vijf.

"Ongelofelijk", reageert hij na afloop bij het Instagramkanaal Beyond the stage tv. "Ik heb zo vaak gezegd: een plek in de top 5 is mijn droom. Dit is de beste wedstrijd ter wereld, dus ik ben ongelooflijk blij." Met zijn vierde plaats wint hij een medaille en 10.000 Amerikaanse dollars, (omgerekend ongeveer €8.750). 'Droom uitgekomen'

Vissers werd samen met de andere finalisten als laatste naar voren geroepen. Op dat moment had hij niet meteen door dat hij bij de beste vijf zat. "Ik kijk om me heen en zie alleen maar de beste deelnemers die nog over zijn."