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Automobilist (33) onder invloed van alcohol en drugs opgepakt bij Nuland

Aangepast
Foto: Flickr/Jloeff
Foto: Flickr/Jloeff

Twee motoragenten van de Verkeerspolitie Oost-Brabant hebben zondagmiddag een automobilist aangehouden. De man was onder invloed van alcohol en softdrugs.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten zagen de man tussen Nuland en Rosmalen rijden en vonden dat hij 'opvallend rijgedrag' liet zien. Ze besloten hem te controleren. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats bleek onder invloed van alcohol en softdrugs.

De man werd daarna aangehouden.

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