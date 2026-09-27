Bestuurder bij Moerdijk is onder invloed en werkt niet mee met politie

De Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant heeft zondag drie automobilisten opgepakt op de A16 bij Moerdijk, omdat ze te veel te hard reden. Eén bestuurder had het helemaal bont gemaakt: hij reed te hard, was onder invloed én wilde niet meewerken aan het politieonderzoek.

De politie was zondagochtend rond half acht op pad. Al vrij snel werden drie automobilisten van de weg geplukt vanwege 'zeer forse snelheidsovertredingen.' Een van de drie bestuurders viel extra op.

De man, een bezoeker uit Frankrijk, had te hard gereden. Na een drugstest testte hij positief op de drug THC. Daarna weigerde hij mee te werken met het politieonderzoek: de man bleef zijn telefoon vasthouden en wilde geen documenten aan de politie geven.

Omdat hij niet wilde meewerken, krijgt hij volgens de politie waarschijnlijk een forse straf. Wat die straf gaat zijn, is nog niet bekend. De man mag in ieder geval voorlopig geen auto meer rijden.

Ook de bijrijder van de bestuurder testte positief en kreeg een rijverbod van 24 uur.