FC Den Bosch verliest met 1-0 van De Graafschap

FC Den Bosch heeft zondag met 1-0 verloren van De Graafschap in Doetinchem. Ondanks een sterke start konden de Bosschenaren niet voorkomen dat Bjorn van Zijl halverwege de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd maakte. Trainer Bart Schreuder moest door afwezigheid van drie basisspelers flink puzzelen met zijn opstelling.

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FC Den Bosch begon het duel tegen De Graafschap met een aangepaste basiself. Ilias Boumassaoudi en Sheddy Barglan waren afwezig vanwege interlandverplichtingen, terwijl Kevin Felida niet inzetbaar was. Hierdoor kregen Emian-Johar Semedo, Stan Maas en Giovanni Hessels een basisplaats. Voor Hessels betekende dit zijn eerste basisstart, na zijn debuut vorige week.

In de openingsfase kreeg FC Den Bosch enkele kansen. Stan Maas schoot tweemaal, maar beide pogingen werden gestopt. Giovanni Hessels kreeg ook een mogelijkheid na een variant op een hoekschop, maar zijn poging werd geblokt. Daarna nam De Graafschap het initiatief over en creëerde de eerste grote kans via Nolan Martens, die werd gered door de Bossche verdediging.

De Graafschap op voorsprong

Na twintig minuten opende De Graafschap de score. Fedde de Jong zette een snelle aanval op en Bjorn van Zijl gleed de bal binnen: 1-0. Kort daarna had Van Zijl opnieuw een kans, maar zijn schot ging naast. In de rest van de eerste helft waren er weinig grote kansen, en beide ploegen beperkten zich tot speldenprikken.

In de rust bracht trainer Schreuder Jari de Kruijff voor Giovanni Hessels. De tweede helft begon zoals de eerste eindigde, met weinig uitgespeelde kansen. FC Den Bosch probeerde via wissels meer aanvallend gevaar te creëren. Jack de Vries en Karlsson Grach kwamen binnen de lijnen, waarna FC Den Bosch enkele mogelijkheden kreeg. Een schot van invaller Eikelboom werd geblokt, terwijl een kopbal van Devon De Corte net over ging.

Laatste offensief zonder succes

In de slotfase probeerde FC Den Bosch nog een offensief te starten. Lorenzo Hoffman en Jasper van Heertum werden ingebracht om extra druk te zetten. Hoffman was direct gevaarlijk met een schot dat knap werd gestopt door doelman Wieggers. Ondanks de pogingen van onder andere De Corte en Van Heertum, lukte het de Bosschenaren niet om de gelijkmaker te forceren.

De wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor De Graafschap. FC Den Bosch keert zonder punten terug naar huis en zal zich moeten herpakken voor de komende wedstrijden.