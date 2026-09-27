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Brand bij heg in Sprang-Capelle

Aangepast
De brandweer kwam een brandje in een heg in Sprang-Capelle blussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brandweer kwam een brandje in een heg in Sprang-Capelle blussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Aan de Hendrik Chabotstraat in Sprang-Capelle heeft zondagmiddag een brand in een heg gewoed. Een bewoner had kort bij de heg een vuurtje gestookt, maar had dat vuurtje niet goed uitgemaakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kreeg rond kwart voor vijf een melding van een brand aan de Kerkstraat binnen. De politie was als eerste aanwezig, maar kon de brand niet vinden. Kort daarna werd de locatie van de melding veranderd naar de Hendrik Chabotstraat.

Daar bleek wél brand te zijn. Een bewoner had kort bij de heg van de buren, tussen een gebouwtje in, een vuurtje gestookt. Het is niet duidelijk waarom de bewoner dat deed.

Buurman blust met tuinslang
De bewoner had het vuurtje niet goed uitgemaakt en het vuur was weer opgelaaid toen de bewoner niet meer thuis was. Een buurman zag het vuur ontstaan en probeerde het met een tuinslang te blussen.

De brandweer nam het bluswerk daarna over en had het vuur snel onder controle. De brand zorgde voor flink wat rook, die over meerdere huizen in de omgeving trok.

De brandweer kwam een brandje in een heg in Sprang-Capelle blussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brandweer kwam een brandje in een heg in Sprang-Capelle blussen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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