Bijna uitgestorven dansorgel voor even weer terug in het café: 'Geweldig'

Wie zondagmiddag café ’t Pumpke in Made binnenstapte, waande zich even tientallen jaren terug in de tijd. Het geluid van een kolossaal dansorgel dreunde door de zaal, terwijl bezoekers zich op de dansvloer uitleefden op de muziek van weleer. De bijna uitgestorven traditie komt slechts twee weken per jaar weer tot leven.

Er klinken zondagmiddag vrolijke, bombastische klanken uit het zaaltje bij café ’t Pumpke in Made. Hoewel de zang er niet bij inbegrepen is, zijn de klanken van de zomerhit Zwoele Zomernachten duidelijk te horen. Een man pakt zijn telefoon en filmt het gigantische gelegenheidsorgel waar de muziek uitkomt.

“Ik! Wil! De zon zien zakken in de zee!”, zingt een man aan de bar luidkeels mee met het refrein. Het doet niet onder voor het gezang van Rutger van Barneveld. “Het is het jaarlijkse uitje van dit orgel!”, vertelt, of ja, roept orgelspeler Thijs Haenen over de muziek heen.

Het orgel pingelt op de achtergrond vrolijk door. “En het is natuurlijk gewoon mooi om ouderwetse muziek hier op het orgel te spelen”, lacht hij. Of het dan ook uitloopt op een echte raveparty? Dat betwijfelt hij. “Het is vandaag echt een middag voor de orgelliefhebber. Het is vooral gezellig, gewoon wat bier drinken.”

Voetjes van de vloer

Boven op een van de pilaren worden de toetsen van een accordeon automatisch ingedrukt door de kolossale muziekmachine. Een verorgelde versie van De Toreador begint te spelen. Een ouder stel schuifelt er flink op los op de dansvloer.

“We komen hier al jaren”, vertelt Ans Herweg. Ze maken nog een rondje over de dansvloer. “We komen helemaal uit Ridderkerk", zegt ze opgewekt. “Het zit een beetje in ons bloed, die orgels”, vult manlief Willem aan.