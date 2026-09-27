Oranje wint met 1-2 tegen Servië, Gakpo valt vroeg uit met blessure

Nederland heeft zondagavond met 1-2 gewonnen van Servië in de Nations League. Eindhovenaar Cody Gakpo viel al vroeg uit met een blessure na een harde overtreding van Saša Lukić. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet duidelijk.

Gakpo werd al vroeg in de wedstrijd hard geraakt door Lukić. De Eindhovenaar probeerde nog even door te spelen, maar moest zich enkele minuten later toch laten vervangen. PSV'er Ruben van Bommel kwam voor hem in het veld. Lukić kreeg een gele kaart voor de overtreding.

Blessure Gakpo

Als Gakpo langere tijd uitvalt, is dat een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Xavi Hernández. Donderdag liep spits Brian Brobbey in het duel met Duitsland (1-1) al een spierblessure op. Een dag later verliet ook verdediger Lutsharel Geertruida het trainingskamp met een blessure.

De selectie van Oranje bestaat uit 25 spelers. Als Gakpo afvalt, houdt Hernández nog 24 spelers over en kan hij eventueel een vervanger oproepen.