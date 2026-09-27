Oranje wint met 1-2 tegen Servië, Gakpo valt vroeg uit met blessure
Nederland heeft zondagavond met 1-2 gewonnen van Servië in de Nations League. Eindhovenaar Cody Gakpo viel al vroeg uit met een blessure na een harde overtreding van Saša Lukić. Hoe ernstig de blessure is, is nog niet duidelijk.
Gakpo werd al vroeg in de wedstrijd hard geraakt door Lukić. De Eindhovenaar probeerde nog even door te spelen, maar moest zich enkele minuten later toch laten vervangen. PSV'er Ruben van Bommel kwam voor hem in het veld. Lukić kreeg een gele kaart voor de overtreding.
Blessure Gakpo
Als Gakpo langere tijd uitvalt, is dat een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Xavi Hernández. Donderdag liep spits Brian Brobbey in het duel met Duitsland (1-1) al een spierblessure op. Een dag later verliet ook verdediger Lutsharel Geertruida het trainingskamp met een blessure.
De selectie van Oranje bestaat uit 25 spelers. Als Gakpo afvalt, houdt Hernández nog 24 spelers over en kan hij eventueel een vervanger oproepen.
Voorsprong Oranje
Niet lang na het uitvallen van Gakpo kwam Oranje op voorsprong. Mexx Meerdink kreeg nam een penalty en schoot met links raak. De Servische keeper was kansloos: 0-1.
Na rust kwam Servië razendsnel terug. Binnen een minuut maakte invaller Luka Jović de gelijkmaker: 1-1.
Interland
Oranje liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Meerdink sloeg opnieuw toe en schoot de bal met links in het Servische doel: 1-2.
In de slotfase zette Servië alles op alles. De thuisploeg drong Oranje ver terug en kreeg steeds meer balbezit. Nederland moest vooral verdedigen en knokken om de voorsprong over de streep te trekken. Dat lukte, het bleef 1-2.
Nederland speelt deze interlandperiode nog twee wedstrijden in de Nations League: donderdag uit tegen Griekenland en volgende week zondag thuis tegen Servië.