Bewoners ruiken vreemde zoete geur in Oisterwijk, oorzaak blijkt onschuldig

Een zoet, vreemde lucht zorgde zondagavond voor de nodige onrust aan de Tuinweg in Oisterwijk. Bewoners vertrouwden het niet en belden de brandweer. Ze dachten dat er misschien iets gevaarlijks aan de hand was.

De brandweer kwam na de melding meteen naar de straat toe. Brandweerlieden deden metingen, maar gevaarlijke waardes? Die konden ze niet vinden. Voor de zekerheid werd met een ladder ook nog een kijkje bij de buren genomen.

Ook daar bleek niets aan de hand. Nou ja, niets gevaarlijks dan. De verdachte geur kwam waarschijnlijk gewoon van een bloeiende plant. En dus kon de brandweer weer naar de kazerne.