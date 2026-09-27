Voorbijgangers vinden auto tegen boom in Goirle: bestuurder naar ziekenhuis

Voorbijgangers hebben zondagavond in Goirle een auto gevonden die frontaal tegen een boom was gebotst. De bestuurder zat nog in de auto en is naar het ziekenhuis gebracht.

De passanten vonden de auto aan het Nieuwskerksbaantje. Dat is een soort zandpad dat wordt omringd door bomen. Een automobilist die vanuit België kwam, was daar frontaal tegen een boom gebotst.

De voorbijgangers belden 112 en de politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed naar Goirle toe. De man werd uit de auto gehaald en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk was de man onder invloed: in zijn auto stond nog een open blikje bier. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.