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Ontdek

Voorbijgangers vinden gecrashte auto op zandpad, bestuurder zat er nog in

Aangepast

Voorbijgangers hebben zondagavond op een zandpad in Goirle een auto gevonden die frontaal tegen een boom was gebotst. De bestuurder zat er nog in en is naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer het ongeluk is gebeurd, en dus hoe lang de man op hulp heeft moeten wachten, is niet duidelijk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De passanten vonden de auto aan het Nieuwskerksbaantje. Dat is een soort zandpad dat wordt omringd door bomen. Een automobilist die vanuit België kwam, was daar frontaal tegen een boom gebotst.

De voorbijgangers belden 112 en de politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed naar Goirle toe. De man werd uit de auto gehaald en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk was de man onder invloed: in zijn auto stond nog een open blikje bier. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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