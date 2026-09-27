Heeze-1 wint eerste badmintonwedstrijd met 7-1

Heeze-1 heeft de badmintoncompetitie goed geopend met een ruime 7-1 zege op Valken-2 uit Valkenswaard. De wedstrijd vond donderdagavond plaats in Helmond.

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De ploeg uit Heeze begon sterk aan de wedstrijd. Beide mixpartijen werden in twee sets gewonnen, waarna Dirk en Ruben ook hun dubbelpartij binnensleepten. Zij hadden wel drie sets nodig om de winst te pakken. Na verlies van de tweede set paste het duo hun tactiek aan, wat leidde tot een overtuigende derde set met 6-21.

De dames Naomi en Diana hadden meer moeite in hun dubbelspel. Zij verloren de partij met 16-21 en 17-21. Dit bleek de enige nederlaag van Heeze tijdens deze ontmoeting.

Succes in de singles

In de enkelspelen waren de spelers van Heeze opnieuw succesvol. Ruben en Yvonne wonnen hun partijen in twee sets. Naomi en Stefan moesten allebei een derde set spelen, maar wisten die overtuigend te winnen. Dat zorgde uiteindelijk voor de eindstand van 7-1 in het voordeel van Heeze-1.

Met deze ruime overwinning heeft het team een sterke start gemaakt in de HBB Badmintoncompetitie.