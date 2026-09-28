Openbare hoorzitting in Heeze over bezwaarschriften

Op maandag 5 oktober houdt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten een openbare hoorzitting in Dorpshuis ’t Perron in Heeze. Op de agenda staan bezwaren tegen besluiten van de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck.

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De hoorzitting vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Tijdens de bijeenkomst behandelt de commissie verschillende bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende en Cranendonck.

Om 19.00 uur en 19.30 uur worden bezwaren behandeld die gericht zijn tegen het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze bezwaren hebben betrekking op adressen in Heeze, Leende en Sterksel. Vervolgens staat om 20.00 uur een bezwaar op de agenda tegen het instellen van een parkeerverbod in de Oude Stationsstraat in Heeze.

Besluit over dwangsom

Om 20.30 uur bespreekt de commissie een bezwaar tegen een besluit van de gemeente Cranendonck. Dit gaat over een opgelegde last onder dwangsom vanwege overtredingen aan de Hamonterweg in Budel-Schoot.

De agenda van de hoorzitting kan tot op de dag zelf nog wijzigen. Wie de hoorzitting wil bijwonen, kan contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar via het nummer dat vermeld staat op de website van de gemeente Valkenswaard.