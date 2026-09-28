Openbare hoorzitting bezwaren in Heeze

Op maandag 5 oktober houdt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten een hoorzitting in Heeze. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48. Op de agenda staan bezwaren tegen parkeerbeleid en een last onder dwangsom.

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De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en behandelt verschillende bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders in de A2-gemeenten. Het gaat onder meer om gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische laadstations en een parkeerverbod in de Oude Stationsstraat in Heeze.

Om acht uur ’s avonds staat een bezwaar op de agenda tegen een last onder dwangsom. Deze maatregel is opgelegd vanwege overtredingen aan de Hamonterweg in Budel-Schoot, in de gemeente Cranendonck.

Agenda kan wijzigen

De hoorzitting is openbaar, maar de agenda kan tot op de dag van de vergadering nog worden aangepast. De Adviescommissie adviseert geïnteresseerden om vooraf contact op te nemen met het secretariaat voor actuele informatie.