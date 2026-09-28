Schrijfkamer in Heeze organiseert nieuwe bijeenkomst

Op 13 oktober vindt er weer een schrijfbijeenkomst plaats in de bibliotheek van Heeze. De Schrijfkamer wordt gehouden van zeven tot negen uur ’s avonds in ‘t Perron. Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig.

Gevonden voor jou

De Schrijfkamer is een maandelijkse activiteit in Heeze waarbij schrijfliefhebbers samenkomen om hun creativiteit te delen en te ontwikkelen. Na een succesvolle eerste bijeenkomst op 8 september, staat de volgende sessie gepland voor 13 oktober.

De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Heeze, in het gebouw ‘t Perron. Het evenement wordt iedere tweede dinsdag van de maand georganiseerd, tussen zeven en negen uur ’s avonds. Iedereen die interesse heeft in schrijven, kan gratis deelnemen.

Aanmelden noodzakelijk

Hoewel deelname kosteloos is, moeten geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Dit kan via de website van bibliotheek Dommeldal. Zo wordt gezorgd voor een goede organisatie en voldoende ruimte voor alle deelnemers.

De Schrijfkamer biedt een laagdrempelige manier om inspiratie op te doen, anderen te ontmoeten en aan schrijfvaardigheden te werken. Het is een initiatief dat een breed publiek aanspreekt, van beginnende schrijvers tot ervaren auteurs.