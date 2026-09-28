Brand in azc Eindhoven: 200 bewoners staan op straat, ambulance ter plekke

Bij een asielzoekerscentrum (azc) aan de Sliffertsestraat in Eindhoven woedt maandagochtend een brand. De brand brak uit in een tent op het terrein waar acht fietsenaccu's lagen. Alle bewoners van het azc, zo’n 150 tot 200 mensen, zijn ontruimd en worden op straat opgevangen.

De hulpdiensten delen warmtedekens uit en er is een ambulance ter plaatse. De brandweer heeft besloten om de accu's gecontroleerd uit te laten branden. Daar komt rook bij vrij.

Vanwege de inzet van de hulpdiensten is de Sliffertsestraat afgezet. Hierdoor kan niemand bij de P + R verderop komen. Dit zorgt voor verkeershinder op de maandagochtend. Onduidelijk is hoelang dit gaat duren.

De brandweer is druk met het bestrijden van de brand en voert metingen uit om te kijken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.