Hoorzitting over bezwaren in Heeze-Leende en Cranendonck

Op maandag 5 oktober 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten in Heeze diverse zaken, waaronder parkeerbeleid en dwangsommen.

Gevonden voor jou

De openbare hoorzitting vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. De commissie buigt zich over vier bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende en Cranendonck.

Om zeven uur ’s avonds worden de eerste twee bezwaren besproken. Deze gaan over het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrisch laden op meerdere locaties in Heeze, Leende en Sterksel. Het derde bezwaar, dat om acht uur wordt behandeld, betreft een parkeerverbod in de Oude Stationsstraat in Heeze.

Overtredingen in Budel-Schoot

Het laatste bezwaar, dat om half negen op de agenda staat, richt zich tegen een besluit van het college van Cranendonck. Het gaat om een dwangsom naar aanleiding van overtredingen aan de Hamonterweg in Budel-Schoot.

De agenda van de hoorzitting kan tot de dag zelf nog wijzigen. De Adviescommissie adviseert toehoorders om vooraf contact op te nemen met het secretariaat. De hoorzitting is openbaar en iedereen kan deze bijwonen.