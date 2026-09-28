Blijf Mobiel Dagen succesvol gestart in Valkenswaard

De Blijf Mobiel Dagen in Valkenswaard en Borkel en Schaft zijn goed ontvangen. Inwoners van 65 jaar en ouder kregen praktische tips om zelfstandig en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen organiseren de bijeenkomsten om ouderen te helpen langer mobiel en zelfstandig te blijven. Tijdens de eerste twee dagen ontdekten deelnemers hoe ze met de bus, trein of buurtbus kunnen reizen, ook als ze hier weinig ervaring mee hebben.

Naast uitleg over het gebruik van OVpay, de 9292-app en ANWB AutoMaatje, konden bezoekers een Hermes-bus van binnen bekijken. Zo ervoeren zij zelf hoe toegankelijk het openbaar vervoer tegenwoordig is. Voor veel ouderen is dit een belangrijke stap om met meer vertrouwen op pad te gaan.

Nog twee bijeenkomsten

Na de positieve reacties op de eerste bijeenkomsten staan er nog twee op het programma. Op maandag 5 oktober vindt er een bijeenkomst plaats in de Bibliotheek Valkenswaard. Maandag 19 oktober is Ons Dommels Plekske in Dommelen de locatie.

De bijeenkomsten zijn gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via de website van Bibliotheek De Kempen. De gemeente Valkenswaard hoopt dat deze dagen meer inwoners helpen om hun mobiliteit te behouden.