RKSV Heeze verliest eerste thuiswedstrijd van Avesteyn

RKSV Heeze heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren van Avesteyn. De nieuwkomer in de competitie won zondag met 2-3 in Heeze. Ondanks een sterke start en de vroege voorsprong kon de thuisploeg het niet afmaken.

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De wedstrijd tegen Avesteyn begon veelbelovend voor RKSV Heeze. De ploeg speelde aanvallend en creëerde meerdere kansen. Al in de veertiende minuut zette Gijs Moerenhout Heeze op voorsprong met een schot dat mogelijk van richting werd veranderd: 1-0.

Hoewel Heeze meerdere kansen kreeg om de voorsprong uit te breiden, bleef de marge tot de rust beperkt. Avesteyn begon na een half uur beter te spelen, maar wist dat nog niet in doelpunten om te zetten. Met een minimale voorsprong van 1-0 ging de thuisploeg de pauze in.

Heeze laat voorsprong glippen

In de tweede helft keerde het tij. In de 58ste minuut zorgde Karpis Santuryan voor de gelijkmaker. Zijn strakke voorzet werd door de doelman verkeerd ingeschat en belandde via zijn armen in het doel: 1-1. Avesteyn voerde de druk op en Heeze moest steeds verder terugzakken.

De bezoekers profiteerden van de groeiende onzekerheid bij de thuisploeg. In de 78ste minuut maakte Santuryan opnieuw het verschil met een schot dat de doelman kansloos liet: 1-2. Kort daarna besliste Joeri Dielissen de wedstrijd definitief door de bal geplaatst langs de keeper te schieten: 1-3.

Late hoop vervliegt

Heeze gaf zich niet zomaar gewonnen en zette in de slotfase nog een offensief in. Thijs Scheepers bracht de spanning terug door uit een hoekschop de 2-3 te scoren. Toch kwam de ploeg niet verder; een laatste kans werd hoog over geschoten. De drie punten gingen mee naar Dinther.

Volgende week speelt RKSV Heeze tegen Oirschot Vooruit. Die ploeg heeft nog geen punten behaald en zal gebrand zijn op een overwinning.