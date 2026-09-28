Overheid investeert 15 miljoen euro in Eindhovense toeleverancier ASML

Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De leverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden.

KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor de lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector.

Het bedrijf heeft de investering nodig om internationaal concurrerend te blijven. In Maleisië zit KMWE dicht bij zijn afzetmarkt. "Maleisië is voor ons een logische keuze vanwege de sterke groei van de hightech- en innovatie-industrie", zegt financieel topman van KMWE.

"De halfgeleiderindustrie is een van de kroonjuwelen en drijfveren van ons toekomstige verdienvermogen", stelt Melanie Maas Geesteranus, topvrouw van Invest International. Volgens haar heeft Nederland een sleutelpositie opgebouwd in deze sector. "Juist in tijden van geopolitieke spanningen is het cruciaal dat Nederlandse hightechbedrijven internationaal kunnen blijven groeien."