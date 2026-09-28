Lezing over kubisme in Heeze: 'Echt zien!'

Op dinsdag 6 oktober geeft Sophie Tutelaers een lezing over kubisme in Heeze. Ze bespreekt hoe kunstenaars zoals Picasso en Braque een nieuwe kunstvorm ontwikkelden. Ook beeldhouwkunst uit die tijd komt aan bod. De lezing vindt plaats in D’n Toversnest om acht uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Bij kubisme denken we vaak aan Pablo Picasso en Georges Braque, twee kunstenaars die in Parijs een nieuwe manier van werken ontwikkelden. Ze wilden meer dimensies tonen binnen de beperkte ruimte van een schilderij. Dit leidde tot een revolutionaire kunststroming die grenzen verlegde.

Het kubisme bracht ook beeldhouwers nieuwe inspiratie. Hoewel beeldhouwkunst juist ruimtelijk is, gebruikten kunstenaars zoals Alexander Arcipenko en Raymond Duchamp-Villon de kubistische ideeën over geometrie en perspectief. Tijdens de lezing bekijkt Sophie Tutelaers hoe zij de werkelijkheid niet meer vanuit één gezichtspunt benaderden.

Lezing in Heeze

De lezing, getiteld 'Kubisme: écht zíen!', vindt plaats in D’n Toversnest in Heeze. Op dinsdag 6 oktober om acht uur ’s avonds kunnen bezoekers meer leren over deze kunststroming. De entree bedraagt vijf euro en kan aan de zaal worden voldaan via een QR-code.

Het evenement Kunstsmullen wordt mede mogelijk gemaakt door bedrijven zoals ASML en Rabobank, en het Cultuurfonds. Meer informatie over de organisatie is te vinden op hun website.