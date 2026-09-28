Multimediaal theaterspektakel ‘De Folly’ in Heeze

Op zondag 4 oktober 2026 is de multimediale voorstelling 'De Folly' te zien op Landgoed Kapellerput in Heeze. Het spektakel combineert muziek, theater en beeldende kunst met projecties en bijzondere effecten. De voorstelling maakt deel uit van Kunstsmullen 2026, een festival dat kunst en landschap samenbrengt.

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Centraal in de voorstelling staat een folly, een decoratief bouwwerk zonder praktische functie dat vroeger vaak in tuinen werd geplaatst. Tijdens 'De Folly' komen de zuilen van het bouwwerk in beweging en verschijnen meerdere gitaristen die variaties spelen op het beroemde akkoordenschema van La Folia. Maar het wordt al snel moeilijk om werkelijkheid en projectie van elkaar te onderscheiden.

Projecties op doeken, rook en lichamen zorgen ervoor dat het publiek voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Izhar Elias en Menno de Nooijer, de makers van de voorstelling, combineren muziek, theater en beeldende kunst tot een multimediale ervaring waarin niets is wat het lijkt.

Thema: Ruimtelijke Verkenning

'De Folly' sluit aan bij het thema van Kunstsmullen 2026: Ruimtelijke Verkenning. Folly’s spelen dit jaar een centrale rol in het festival. Net als de kunstzinnige bouwwerken die tijdens Kunstsmullen te zien zijn, daagt de voorstelling bezoekers uit om anders te kijken en na te denken over wat ze waarnemen.

Kunstsmullen vindt plaats van 3 tot en met 25 oktober 2026 in de gemeente Heeze-Leende. Het festival, dat dit jaar voor de elfde keer wordt georganiseerd, verbindt professionele kunst met het landschap en de lokale gemeenschap. Naast beeldende kunst biedt Kunstsmullen een breed programma met muziek, dans, theater, lezingen en meer.

Praktische informatie

'De Folly' wordt uitgevoerd op zondag 4 oktober 2026 om half twee ’s middags op Landgoed Kapellerput in Heeze. De entree bedraagt vijf euro, te voldoen via een QR-code in de zaal. Meer informatie over het festival en het programma is te vinden op de website van Kunstsmullen.