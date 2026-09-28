Kubisme beïnvloedt ook beeldhouwkunst, lezing in Heeze

In Heeze laat een lezing zien hoe kubisme niet alleen schilderkunst, maar ook beeldhouwkunst heeft veranderd. Sophie Tutelaers neemt op dinsdag 6 oktober bezoekers mee in de vernieuwende ideeën van deze kunststroming.

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Kubisme wordt vaak geassocieerd met grote namen als Pablo Picasso en Georges Braque. Toch heeft deze twintigste-eeuwse kunststroming ook de beeldhouwkunst beïnvloed. Tijdens Kunstsmullen in Heeze legt Sophie Tutelaers uit hoe kunstenaars experimenteerden met geometrie, beweging, perspectief en tijd.

Het kubisme brak met traditionele kunst, waarin de werkelijkheid vanuit één gezichtspunt werd weergegeven. Kunstenaars probeerden meerdere kanten van een onderwerp tegelijkertijd te tonen. Hoewel dit vooral zichtbaar is in schilderkunst, roept het ook vragen op over de toepassing in beeldhouwkunst, die van nature al driedimensionaal is.

Kubisme in de beeldhouwkunst

De lezing, getiteld ‘Kubisme: écht zíen!’, richt zich onder andere op beeldhouwers als Alexander Archipenko, Raymond Duchamp-Villon en Pablo Gargallo. Zij experimenteerden met manieren om beweging, perspectief en tijd in hun beelden te verwerken, geïnspireerd door kubistische principes.

Tutelaers neemt het publiek mee in deze zoektocht en laat zien hoe deze kunstenaars probeerden om niet vanuit één vast gezichtspunt naar de werkelijkheid te kijken.

De lezing vindt plaats op dinsdag 6 oktober om acht uur ’s avonds in D’n Toversnest aan de Jan Deckerstraat in Heeze. De entreeprijs is 5 euro en kan via een QR-code ter plekke worden betaald.

De bijeenkomst is onderdeel van Kunstsmullen 2026, dat mede wordt mogelijk gemaakt door ASML, Brabant C, het Cultuurfonds en Rabobank.