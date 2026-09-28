Samen Vitaal organiseert 60+ Markt in Oirschot en Middelbeers

Oirschot en Middelbeers staan in oktober in het teken van gezond ouder worden. Tijdens de Samen Vitaal – 60+ Markt krijgen bezoekers praktische tips en informatie over gezondheid, bewegen en welzijn.

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Op dinsdag 13 oktober in Oirschot en woensdag 14 oktober in Middelbeers wordt de Samen Vitaal – 60+ Markt georganiseerd. Het evenement richt zich op ouderen die gezond, actief en zelfstandig willen blijven. Tijdens deze middagen kunnen bezoekers ontdekken wat er lokaal te doen is en krijgen zij advies van verschillende organisaties.

Een belangrijk onderdeel van de markt is valpreventie. Bezoekers kunnen een test doen om inzicht te krijgen in hun valrisico en krijgen tips om vallen te voorkomen. Daarnaast biedt ZuidZorg de mogelijkheid om glucosewaarden te laten controleren. Het Voedingsadviesbureau Groene A.P.P.E.L.S. geeft advies over gezonde voeding en ouder worden.

Veel lokale initiatieven aanwezig

Op de markt zijn diverse lokale organisaties vertegenwoordigd, zoals WIJzer, dorpsondersteuners, Oirschot Vitaal en Beers Vitaal. Zij informeren bezoekers over activiteiten, buurtcontacten en ondersteuning bij vragen. Ook organisaties uit zorg, welzijn en verenigingsleven staan klaar om te helpen.

De middagen zijn niet alleen informatief, maar ook bedoeld voor ontmoeting en plezier. Goochelaar Leo Smetsers zorgt voor entertainment tussen de bezoekers. Daarnaast is er gratis koffie of thee met iets lekkers en de toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

De markt vindt plaats op dinsdag 13 oktober van één uur tot vijf uur ’s middags in Oirschot en woensdag 14 oktober van één uur tot half vijf in Middelbeers.