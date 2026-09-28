Bladel informeert gemeenteraad over begroting 2027

De gemeenteraad van Bladel krijgt op maandagavond 5 oktober uitleg over de ontwerpbegroting 2027. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst kunnen raads- en commissieleden vragen stellen aan de ambtelijke organisatie. Het doel is om iedereen goed voorbereid aan het politieke debat te laten beginnen.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de maatschappelijke doelen van de gemeente, de bijbehorende activiteiten en de kosten. Tijdens de bijeenkomst op maandagavond wordt programmagewijs ingegaan op belangrijke punten en wijzigingen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel, gelegen aan Markt 21. De avond begint om half acht. Raads- en commissieleden krijgen tijdens de uitleg volop gelegenheid om vragen te stellen.

Volgende stappen

De politieke discussie over de begroting 2027 wordt vervolgd tijdens de commissievergadering Middelen en Algemene Zaken op donderdag 29 oktober. Op donderdag 12 november debatteert de gemeenteraad verder tijdens de Algemene Beschouwingen. De begroting wordt dan definitief vastgesteld.

Met deze bijeenkomsten wil de gemeente ervoor zorgen dat raadsleden met dezelfde feitenkennis het debat kunnen voeren. Dit moet bijdragen aan een zorgvuldig besluitvormingsproces.