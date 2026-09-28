Helmond maakt weg vrij voor bouw van 18 sociale huurwoningen

Helmond heeft plannen goedgekeurd om aan de Dijksestraat achttien sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee wordt overlast door hangjongeren beëindigd en bijgedragen aan het woningtekort.

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Het project komt op de plek van een plantsoen dat nu vaak als hangplek wordt gebruikt. Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Helmond, tussen de Dijksestraat en de Uiverlaan, en beslaat ruim 3.100 vierkante meter. De woningen krijgen een groen middengebied met speelruimte voor kinderen. Dit ontwerp zorgt voor sociale controle en vermindert de kans op overlast.

De achttien eengezinswoningen worden uitgevoerd in twee bouwlagen met een kap en hebben een woonoppervlak van ongeveer 97 vierkante meter. Alle woningen zijn sociale huurwoningen, met een huurprijs onder de DAEB-grens. Parkeerplaatsen worden aan de zuidzijde van het terrein aangelegd, waardoor de noordzijde verkeersvrij blijft.

Voorafgaand aan het besluit is een informatieavond georganiseerd. Omwonenden reageerden positief op het plan, al waren er zorgen over de parkeerdruk en verkeersveiligheid. De gemeente heeft aangegeven deze aandachtspunten waar mogelijk mee te nemen in de verdere uitwerking.