Exploitatievergunning verleend voor locatie in Ravenstein

De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor een pand aan de St. Luciastraat 2 in Ravenstein. Het besluit is op 24 september verstuurd.

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Het gaat om een wijziging van de exploitatievergunning voor het adres St. Luciastraat 2 in Ravenstein. Het kenmerk van het besluit is CLZ-00025381.

De vergunning maakt het mogelijk om activiteiten op deze locatie voort te zetten of aan te passen volgens de gestelde voorwaarden. Het besluit is genomen door de burgemeester van Oss en naar betrokkenen verstuurd.