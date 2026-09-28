Vergunning standplaatsen Goud Tour B.V. in Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Goud Tour B.V. heeft een vergunning gekregen om op maandagen standplaatsen in te nemen in Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

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De gemeente Geertruidenberg heeft op 24 september 2026 besloten dat Goud Tour B.V. een standplaatsvergunning krijgt. Hiermee mag het bedrijf op maandagen op twee locaties hun activiteiten uitvoeren. In Raamsdonksveer gaat het om de Hoofdstraat/Heereplein van negen tot tien uur ’s ochtends. Later op de dag, van kwart over zes tot kwart over zeven ’s avonds, is het Schonkplein in Geertruidenberg de locatie.

De vergunning is verleend voor het innemen van standplaatsen. Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien.